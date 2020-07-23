Киев, , 20:05 — REGNUM Украина хочет получить точные ответы на все «мелкие» вопросы, которые касаются выполнения минских договоренностей по урегулированию конфликта на Донбассе.

Владимир Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Об этом на брифинге сегодня, 23 июля, заявил президент страны Владимир Зеленский, передает корреспондент ИА REGNUM.

Он отметил, что только тогда украинская власть будет «знать и видеть», в состоянии ли выполнить ту или иную договоренность.

Зеленский подчеркнул, что каждый пункт Минских соглашений — это «целая история».

«Мы хотим знать мелочи, и в мелочах будут ответы на все вопросы», — добавил он.

ИА REGNUM напоминает, что в последние недели Украина усиленно продвигает тему возможного пересмотра Минских соглашений и призывает к этому «западных партнеров». В России заявили, что подобный «пересмотр» может быть расценен как выход из соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе.