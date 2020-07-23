Минск, , 20:02 — REGNUM Александр Лукашенко 23 июля подписал указ N292, которым утвердил соглашение о займе Белоруссией у Международного банка реконструкции и развития 90 млн евро. Деньги планируется потратить на финансирование проекта по сдерживанию COVID-19.

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«По условиям соглашения предусматривается предоставление займа МБРР в сумме 90 млн евро Республиканскому научно-практическому центру медицинских технологий, информатизации, управления и экономики здравоохранения», — уточняет пресс-служба президента Белоруссии.

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Для отделений интенсивной терапии и реанимации будут закуплены 460 аппаратов ИВЛ, 350 наркозно-дыхательных аппаратов, 200 аппаратов для высокопотоковой CPAP-терапии, 800 мониторов пациента, 30 передвижных рентген-аппаратов, 22 аппарата для заместительной почечной терапии. Для нужд скорой медицинской помощи закупят по 50 реанимобилей, транспортных аппаратов ИВЛ, транспортировочных боксов и модульных дефибрилляторов-мониторов.

Также запланирована закупка оборудования для отделений интенсивной терапии и реанимации, оснащения для скорой помощи. В частности, намечено приобретение 20 компьютерных томографов, тест-систем, средств индивидуальной защиты и лекарств.

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Тем временем Евросоюз предоставил Украине макрофинансовую помощь в размере 1,2 млрд евро сроком на 15 лет под 0,125% годовых. Кредиты выделяются под предлогом содействия в преодолении последствий пандемии при условии проведения постсоветской республикой структурных реформ.

Напомним, весной власти Белоруссии обсуждали с МВФ возможность кредитования в объёме $900 млн под предлогом использования средств на борьбу с коронавирусом.

Александр Лукашенко 23 июля в ходе состоявшегося в Минске совещания с руководством экономического блока республики заявил, что Белоруссия потратила на борьбу с коронавирусом $204 млн. До этого он дважды объявил о победе над коронавирусом.

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