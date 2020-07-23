Москва, , 19:56 — REGNUM Лидер Либерально-Демократической партии России Владимир Жириновский заявил, что он и его партия будут добиваться от президента Российской Федерации Владимира Путина помилования для бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в случае обвинительного приговора суда. Об этом Жириновский заявил сегодня, 23 июля, в ходе стрима в социальной сети Instagram.

По словам Жириновского, в деле Фургала он рассматривает два сценария развития событий. Первый сценарий — это суд, который будет идти несколько месяцев, но он не сможет найти достаточных улик виновности Фургала.

«Сергея Ивановича отпустят, и он вернется в Хабаровск», — обрисовал финал этого сценария Жириновский.

Что касается второго сценария, то тут суд может вынести Фургалу обвинительные приговор. При этом Жириновский отметил, что по ряду обвинений уже истекли сроки давности, так что защита экс-губернатора будет работать на снижение срока. Что касается самого Жириновского и ЛДПР, то они будут добивать от президента Владимира Путина помилования Фургала в случае обвинительного приговора.

«Мы добьемся — обещаю вам это — чтобы указом президента Сергей Фургал был помилован», — сказал Жириновский.

Стоит отметить, что Жириновский также сказал, что начал «спасать» Фургала с октября 2019 года, когда в Хабаровском крае началась активная фаза раздела завода «Амурсталь» (Комсомольск-на-Амуре).

«В Хабаровском крае сложная ситуация, идет раздел завода «Амурсталь», губернатор (бывший губернатор Фургал — ИА REGNUM) старается его спасти, но есть силы, которые этому мешают, есть силы, которые заинтересованы в том, чтобы убрать и самого Сергея Ивановича», — сказал Жириновский.