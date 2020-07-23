Киев, , 19:56 — REGNUM Подозреваемый в совершении теракта c захватом заложников в Луцке Максим Кривош сделал ряд заявлений в суде, который сегодня, 23 июля, вынес решение о заключении его под стражу на 2 месяца, передает корреспондент ИА REGNUM.

В частности, Кривош заявил, что просит всех ждать продолжения «перфоманса», добавив, что такое продолжение «будет очень скоро».

Также он заявил об отсутствии претензий к президенту Зеленскому, который сначала записал видео, выполнив требование, а потом, сразу после задержания преступника, удалил его.

«Я думаю, видео успели посмотреть много людей и много загрузили его, поэтому, думаю, это не проблема», — отметил Кривош.

Также он заявил, что изначально хотел устроить захват заложников в луцком соборе Святой Троицы, но был вынужден отказаться от этого плана из-за карантинных ограничений.

ИА REGNUM напоминает, что ранее дважды судимый 44-летний житель Ровенской области Максим Кривош захватил автобус с 13 заложниками в Луцке утром 21 июля. Кривош удерживал заложников более 12 часов, и в итоге после переговоров, в том числе с президентом Зеленским, отпустил заложников и сдался сам.