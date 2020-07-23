Тбилиси, , 19:54 — REGNUM Премьер-министр Грузии Георгий Гахария поручил министерству внутренних дел быстро расследовать дело о гибели 23-летней Тамар Бачалиашвили и проактивно информировать общество о ходе расследования. Об этом он заявил на заседании правительства Грузии 23 июля.

«Гибель молодой девушки в неопределенных условиях — это очень тяжелый случай. Хочу прежде всего выразить соболезнования членам ее семьи. Но эта трагедия выходит за рамки семьи, она становится трагедией всей страны. Поэтому мы все должны беречь свои семьи и с большей ответственностью относиться к подобным случаям», — заявил Гахария.

Что касается министерства внутренних дел и проводимого им расследования, премьер подчеркнул, что проактивное информирование общества со стороны министерства крайне важно для того, чтобы не оставить без ответа ни один вопрос и чтобы у некоторых лиц не было повода для спекуляций.

«Конечно, прежде всего необходимо провести быстрое, эффективное расследование, но вместе с ним важным становится и проактивное информирование, в первую очередь, семьи, а затем и общества», — заявил Георгий Гахария.

Как известно, 23-летняя Тамар Бачалиашвили пропала 18 июля. А 22 июля вечером ее автомобиль с трупом девушки нашел пастух в окрестностях одного из сел Тетрицкаройского района. МВД Грузии проводит расследование по статье о незаконном лишении свободы, но прорабатывает все возможные версии случившегося.