Хетафе, Испания, 23 июля 2020, 19:48 — REGNUM Увольняемые работники компании Airbus в Испании провели митинг протеста в Хетафе, 23 июля сообщает агентство Reuters.
Участники акции протеста прошли два километра до ратуши Хетафе, где в их поддержку выступил мэр города.
Французский авиапроизводитель Airbus планирует сократить около 15 000 рабочих мест по всему миру из-за кризиса, вызванного эпидемией коронавируса. Однако основные сокращения приходятся не на Испанию.
Согласно планам авиапроизводителя, Airbus сократит, в частности, около 6000 рабочих мест в Германии, 5000 рабочих мест во Франции, 1700 в Великобритании и 900 в Испании.
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