Санкт-Петербург, , 19:44 — REGNUM Кадровая реформа губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова может оставить без работы каждого десятого работника сферы культуры. Из-за «экономии средств» город может лишиться специалистов.

Беглов сокращает работников культуры в Санкт-Петербурге

Под кадровую «зачистку» попадут не только работники культуры, но и другие бюджетники. Об этом сообщил сам Беглов на своей официальной страничке в социальной сети «ВКонтакте». Письмо с просьбой сократить штат до 10% уже получили руководители государственных учреждений Санкт-Петербурга, подведомственные комитету по культуре города. Такая же участь ждет остальные органы государственной власти Санкт-Петербурга и подведомственных организаций.

За ходом исполнения решения будут следить вице-губернаторы Евгений Елин и Эдуард Батанов. Оба чиновника должны будут определять, кто достоин остаться на работе, а кто подлежит сокращению. По мнению губернатора Беглова, это решение позволит сэкономить на бюджете и повысить эффективность работы госаппарата.

Под «зачистку» могут попасть работники театров, школ, библиотек, организаций художественного и иного творчества. Таким образом, «культурная столица России» лишится специалистов, занимавшихся важными культурными направлениями. Беглов не говорит, сколько на этом Смольный «сэкономит», и не уточняет, как повысится эффективность.

По мнению экспертов, сокращение специалистов может привести к падению эффективности культурной отрасли города. Жители города критически отнеслись к решению губернатора. Петербуржцы предложили Беглову, чтобы тот в первую очередь начал сокращать своих помощников.

Беглов сокращает работников культуры в Санкт-Петербурге

Ранее свое недовольство выразили предприниматели города, которые до сих пор не работают и несут убытки из-за отсутствия у Смольного адекватной стратегии выхода из коронавирусных ограничений. По их мнению, руководство Петербурга убивает бизнес.