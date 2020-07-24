Тегеран, , 08:48 — REGNUM 23 июля посол Ирана в Маскате Мохаммад Реза Нури Шахруди заявил, что Исламская Республика и Оман находятся на самом высоком уровне отношений. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Отношения между правительствами и народами Ирана и Омана в настоящее время находятся на самом высоком уровне, и официальные лица двух стран стремятся к расширению и укреплению сотрудничества в различных культурно-исторических областях», — сказал Нури Шахруди по окончании своей дипломатической миссии на прощальной встрече с министром наследия и культуры Омана Салимом бен Мухаммедом аль-Махруки.

В ходе встречи оманский министр высоко оценил усилия, предпринятые послом Ирана в ходе его миссии в русле укрепления отношений между двумя странами, и отметил, что Оман и Исламская Республика Иран имеют географическую близость и общие культурно-исторические связи, которые могут обеспечить хороший потенциал для расширения и углубления отношений между двумя странами.

Посол Ирана, в свою очередь, отметил культурно-исторические отношения между Тегераном и Маскатом, а также опыт Ирана в области культуры и охраны исторических памятников.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о последних событиях между двумя странами, а также региональных и международных событиях.