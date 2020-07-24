Тегеран, , 08:54 — REGNUM 23 июля официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави опроверг шумиху в СМИ о связи между недавними инцидентами с пожарами и кибератаками против страны. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Высокопоставленный дипломат рассказал журналистам, что ежедневно тысячи кибератак совершаются против инфраструктуры страны, отметив, что это обычное явление, так как любые атаки пресекаются системами обороны и группами реагирования.

«За последние несколько месяцев произошел ряд кибератак более широкого масштаба на инфраструктуру страны, атаки были поддержаны несколькими правительствами», — заявил он.

«Нападавшие не достигли своих основных целей», — сказал Мусави, подчеркнув, что технические и электронные криминалистические исследования были проведены иранскими экспертами. Он также отметил, что были выявлены правительства, поддерживающие и возглавляющие эти нападения.

«Объем совершаемых преступлений и актов нарушения международных норм, большинство из которых инициировано правительством США, является тревожным вопросом, и международное сообщество должно соответствующим образом отреагировать на это», — подчеркнул Мусави.