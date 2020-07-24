Тегеран, , 08:56 — REGNUM 22 июля министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обвинил США в выходе из многосторонней ядерной сделки, также известной как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), и продолжении их запугивающего поведения по отношению к другим странам. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 23 июля.

Министр иностранных дел Ирана прибыл в Москву с целью проведения переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Основное внимание было уделено подписанному в 2015 году Совместному всеобъемлющему плану действий, известному также как иранская ядерная сделка, а также двусторонним связям и вопросам регионального и международного значения.

Зариф также встретился с представителями агентства Sputnik, чтобы рассказать, каких шагов Иран ожидает от России в отношении американского эмбарго на поставки оружия. Высокопоставленный дипломат также затронул вопрос о том, как США стали «государством-изгоем» и почему Саудовская Аравия должна «начать реагировать».

Отвечая на вопрос об ожиданиях Ирана от России в отношении проекта резолюции Совета Безопасности ООН, который США недавно направили России для продления эмбарго на поставки оружия Ирану, предусмотренного СВПД, Зариф заявил: «Как вы знаете, даже союзники США не приняли этот проект, считая его крайне опасным для международного сообщества».