Киев, , 19:28 — REGNUM Уверенность в том, что новый документ об усилении контроля за перемирием в Донбассе подпишут все участники «нормандского» формата, выразил украинский президент Владимир Зеленский в ходе поездки в Станицу Луганскую.

Комментируя соглашение «Меры по усилению режима прекращения огня», достигнутое в Контактной группе накануне, 22 июля, Зеленский заявил:

«Они договорились до очень серьёзного шага для Украины — о прекращении огня».

Украинский президент отметил, что документ теперь должен быть подписан «нормандской четвёркой» и что он «верит», что «все стороны подпишут».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в МИД РФ назвали достигнутую Контактной группой договорённость положительным шагом. Новые меры вступают в силу с 27 июля.

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