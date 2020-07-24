Тегеран, , 08:48 — REGNUM 22 июля командующий иранской армией генерал-майор Абдолрахим Мусави заявил, что Иран находится в курсе последних событий в области обороны и готов бороться со всеми угрозами и вызовами на Ближнем Востоке и в мире. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 23 июля.

Генерал-майор Мусави отметил, что противовоздушная оборона играет ключевую роль на всей территории страны и Иран идет в ногу со временем в области обороны от угроз, о чем свидетельствуют отличная подготовка живой силы и разработки модернизированной техники.

Он подчеркнул, что посетил ракетные комплексы, а также различные реконструированные части группы быстрого реагирования тегеранской ПВО и торжественно открыл клинику быстрого реагирования группы обороны. Сообщается, что командующий армейскими силами ПВО бригадный генерал Алиреза Сабахифард сопровождал генерал-майора Мусави во время этой поездки.