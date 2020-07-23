Вашингтон, , 19:25 — REGNUM IBM и телекоммуникационная компания Verizon Business заключили партнерское соглашение о совместной работе над технологией 5G и инновационными компьютерными технологиями для того, чтобы обеспечить будущее Индустрии 4.0. Об этом 23 июля 2020 года сообщил портал Центра обработки данных Северной Америки.

Компании планируют объединить возможности высокоскоростной системы 5G Verizon, многопользовательского доступа Edge Compute (MEC), устройства и датчики IoT, а также опыт IBM в области искусственного интеллекта, гибридных облачных многопользовательских систем, переферийных вычислений (edge computing), управления инфраструктурой, ресурсами и оборудованием.

« Сегодня многие промышленные предприятия ищут способы использования современных вычислений для того, чтобы повысить производительность и сократить расходы. Для решения этой задачи первыми решениями, запланированными в рамках этого сотрудничества, должны быть мобильное отслеживание IT-ресурсов и оборудования (mobile asset tracking) и управленческие решения, которые помогут предприятиям улучшить работу, оптимизировать качество продукции и помочь клиентам повысить безопасность работников », — говорится в совместном заявлении компаний.

Обе компании планируют использовать беспроводные сети Verizon, в том числе сверхширокополосную (UWB) сеть Verizon 5G, и возможности многопользовательского периферийного вычисления (MEC), наряду с платформой Verizon Thing Space IoT и Critical Asset Sensor solution (CAS). Эти решения будут предлагаться совместно с IBM Maximo Monitor, IBM Watson и инструментами расширенной аналитики.

Совместные продукты помогут клиентам обнаружить, диагностировать и реагировать на аномалии вычислительной системы, отслеживать состояние ресурсов и оборудования и помогать прогнозировать сбои практически в режиме реального времени.

IBM и Verizon также работают над потенциальными комбинированными решениями с поддержкой 5G и MEC для промышленности. Это когнитивная автоматизация промышленных операций в режиме реального времени. Децентрализованная архитектура периферийных вычислений приближает технологию к тем местам, где данные генерируются. То есть цифровые и вычислительные устройства расположены непосредственно на промышленной площадке, что может помочь повысить скорость и надежность обработки получаемых данных.

Высокая скорость и емкость загрузки информации при использовании технологии 5G могут увеличить количество устройств, которые могут поддерживаться в одной и той же географической области, и дать возможность предприятию взаимодействовать с этими устройствами практически в режиме реального времени. Это может означать, что теперь станут возможны новые инновационные разработки, такие как робототехника для дистанционного управления, когнитивный онлайн видеоанализ и автоматизация производства.

Verizon и IBM также планируют совместную работу над потенциальными совместными решениями для обеспечения безопасности работников, профилактических мер, улучшения качества продукции и автоматизации производства.

Напомним, что технология 5G создана для обеспечения более высокой пропускной способности передачи данных по сравнению с технологиями 4G, что гарантирует большую доступность широкополосной мобильной связи, а также использование режимов device-to-device («от устройства к устройству»), то есть прямое соединение между абонентами), меньшее время отклика на запросы пользователя при выходе в сеть, скорость интернет-соединения в 1−2 Гбит/с, меньший расход энергии батарей на мобильных устройствах. Все эти преимущества должны благоприятно сказаться на развитии Интернета вещей (IoT).

Периферийные вычисления (edge computing) используются для сокращения времени сетевого отклика на запрос пользователя, а также более эффективного использования пропускной способности сети.

Индустрия 4.0 или Четвёртая промышленная революция — прогнозируемое событие, основанное на массовом внедрении киберфизических систем в производство и в систему обслуживания человеческих потребностей, включая быт, труд и досуг. При кажущейся привлекательности повышения качества жизни, Четвёртая промышленная революция несёт в себе риски нестабильности и возможного коллапса мировой экономической системы.

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