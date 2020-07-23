[2] СК РФ Статья 77. При непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью орган опеки и попечительства вправе немедленно отобрать ребенка у родителей (одного из них) или у других лиц, на попечении которых он находится. Немедленное отобрание ребенка производится органом опеки и попечительства на основании соответствующего акта органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации либо акта главы муниципального образования в случае, если законом субъекта Российской Федерации органы местного самоуправления наделены полномочиями по опеке и попечительству в соответствии с федеральными законами. 2. При отобрании ребенка орган опеки и попечительства обязан незамедлительно уведомить прокурора, обеспечить временное устройство ребенка и в течение семи дней после вынесения органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации либо в случае, если законом субъекта Российской Федерации органы местного самоуправления наделены полномочиями по опеке и попечительству в соответствии с федеральными законами, главой муниципального образования акта об отобрании ребенка обратиться в суд с иском о лишении родителей родительских прав или об ограничении их родительских прав.

[3] ПФЗ 33) статью 77 изложить в следующей редакции: «Статья 77. Отобрание ребенка

1. Отобрание ребенка (принудительное разлучение ребенка с лицами, на попечении которых он находится), не допускается, иначе как на основании: 1) вступившего в законную силу судебного решения о лишении родителя родительских прав, об ограничении родителя в родительских правах или об отмене усыновления;

2. При вынесении судом решений, указанных в пункте 1 настоящей статьи, суд разрешает также вопрос о том, кому передается ребенок на воспитание в соответствии с правилами, установленными статьями 123.2, 123.3 и 143 настоящего Кодекса, соответственно. В случае, предусмотренном подпунктом 2 пункта 1 настоящей статьи, вопрос о том, кому передается ребенок, разрешается органом опеки и попечительства в соответствии со статьей 148.2 СК.

3. По ходатайству истца суд в соответствии со статьей 212 Гражданского процессуального кодекса может обратить решение об отобрании ребенка к немедленному исполнению.

4. Исполнение решения суда об отобрании ребенка и передаче ребенка производится судебным приставом-исполнителем в порядке, предусмотренном статьей 109.3 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве, с обязательным участием органа опеки и попечительства, а также лица, которому передается ребенок»;

[4]СК РФ Статья 56. Право ребенка на защиту 1. Ребенок имеет право на защиту своих прав и законных интересов. Защита прав и законных интересов ребенка осуществляется родителями (лицами, их заменяющими), а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, органом опеки и попечительства, прокурором и судом. Несовершеннолетний, признанный в соответствии с законом полностью дееспособным до достижения совершеннолетия, имеет право самостоятельно осуществлять свои права и обязанности, в том числе право на защиту. 2. Ребенок имеет право на защиту от злоупотреблений со стороны родителей (лиц, их заменяющих). При нарушении прав и законных интересов ребенка, в том числе при невыполнении или при ненадлежащем выполнении родителями (одним из них) обязанностей по воспитанию, образованию ребенка либо при злоупотреблении родительскими правами, ребенок вправе самостоятельно обращаться за их защитой в орган опеки и попечительства, а по достижении возраста четырнадцати лет в суд. 3. Должностные лица организаций и иные граждане, которым станет известно об угрозе жизни или здоровью ребенка, о нарушении его прав и законных интересов, обязаны сообщить об этом в орган опеки и попечительства по месту фактического нахождения ребенка. При получении таких сведений орган опеки и попечительства обязан принять необходимые меры по защите прав и законных интересов ребенка.

[5] 9) ПФЗ статью 56 изложить в следующей редакции: «Статья 56. Право ребенка на защиту.

1. Ребенок имеет право на защиту своих прав и законных интересов. Защита прав и законных интересов ребенка осуществляется родителями (иными лицами, на попечении которых он находится), а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, органом опеки и попечительства, прокурором и судом. Несовершеннолетний, признанный в соответствии с законом полностью дееспособным до достижения совершеннолетия, имеет право самостоятельно осуществлять свои права и обязанности, в том числе право на защиту.

2. Ребенок вправе обращаться за защитой своих прав и законных интересов в органы опеки и попечительства, а по достижении возраста четырнадцати лет в суд.

3. При временной невозможности осуществления родителями родительских прав, в случаях, предусмотренных пунктом 1 статьи 79.1 настоящего Кодекса, защита ребенка временно осуществляется его родственниками или иными лицами, указанными в пункте 3 статьи 79.2 и пункте 3 статьи 79.3 настоящего Кодекса.

4. При получении сведений о факте отсутствия у ребенка попечения родителей орган опеки и попечительства обязан принять предусмотренные статьей 121 настоящего Кодекса меры по защите его прав и законных интересов ребенка.

5. При обнаружении найденного (подкинутого) ребенка, родители которого неизвестны, или при оставлении ребенка матерью не предъявившей документа, удостоверяющего ее личность, в медицинской организации, в которой происходили роды или в которую обратилась мать после родов, защита прав и интересов такого ребенка осуществляется органом или организацией, указанными в статьях 121.2 и 121.3 настоящего Кодекса соответственно.»;

[6] Статья 79.1. Временные меры защиты ребенка

1. Меры защиты ребенка при временной невозможности осуществления родительских прав (временные меры защиты ребенка) применяются в случаях, не терпящих отлагательства, когда родители ребенка (оба или единственный родитель) временно не могут осуществлять родительские права, в том числе выразить согласие или несогласие с их применением, так как:

1) нуждаются в скорой медицинской помощи и медицинской эвакуации;

2) госпитализированы в соответствии со статьей 29 Закона Российской Федерации от 2 июля 1992 года № 3185−1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях;

3) пропали без вести и находятся в розыске;

4) получили статус защищаемого лица в соответствии с Федеральным законом от 20 августа 2004 года № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства»;

5) находятся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и доставлены в соответствующую медицинскую организацию по основаниям и в порядке, предусмотренным пунктом 14 части 1 статьи 13 Федерального закона «О полиции»;

6) задержаны в соответствии со статьей 27.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и (или) им назначено наказание в виде административного ареста за совершение административного правонарушения;

7) задержаны в соответствии с частью 2 статьи 14 Федерального закона «О полиции»;

8) задержаны в соответствии со статьей 92 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, за исключением случаев задержания в качестве подозреваемых женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, которые вправе в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» находиться в месте содержания под стражей вместе с детьми, и (или) к ним применены меры пресечения в виде заключения под стражу в соответствии со статьей 108 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации;

Временные меры защиты ребенка могут применяться также в иных случаях временной невозможности осуществления родителями родительских прав при наличии условий, указанных в абзаце первом настоящего пункта, и если их применение предусмотрено настоящим Кодексом или иными федеральными законами.

[7]ПФЗ п.3 Статья 79.2. Передача ребенка родственникам или иным лицам.

3. Уполномоченные лица передают ребенка лицу, при наличии документа, удостоверяющего его личность, являющемуся:

1) родственником ребенка,

2) либо его фактическим воспитателем,

3) либо лицом, определенным родителем (родителями) в качестве опекуна (попечителя) ребенка в порядке, предусмотренном подпунктом 2 пункта 2 статьи 64 настоящего Кодекса.

[8]ПФЗ п.3 Статья 79.3. Временное устройство ребенка в организацию

3. Временная защита прав и законных интересов ребенка на период его пребывания в организации социального обслуживания или в медицинской организации, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 5 настоящей статьи, возлагается на руководителя организации. При осуществлении временной защиты ребенка руководитель организации обеспечивает присмотр, уход за ребенком, представительство его законных интересов в отношениях с любыми физическими и юридическими лицами, за исключением права совершать сделки по отчуждению имущества ребенка, а также обращаться в суд с исками о лишении родителей родительских прав, об ограничении родителей в родительских правах или об отмене усыновления, либо передоверять указанные полномочия другим лицам.

[9]ПФЗ ч.3 Статья 56. Право ребенка на защиту

3. При временной невозможности осуществления родителями родительских прав, в случаях, предусмотренных пунктом 1 статьи 79.1 настоящего Кодекса, защита ребенка временно осуществляется его родственниками или иными лицами, указанными в пункте 3 статьи 79.2 и пункте 3 статьи 79.3 настоящего Кодекса.

[10] СК РФ Статья 54. Право ребенка жить и воспитываться в семье

1. Ребенком признается лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет (совершеннолетия).

2. Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье, насколько это возможно, право знать своих родителей, право на их заботу, право на совместное с ними проживание, за исключением случаев, когда это противоречит его интересам.

Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным программам дошкольного образования и начального общего образования в государственные и муниципальные образовательные организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры. (абзац введен Федеральным законом от 02.12.2019 N 411-ФЗ)

Ребенок имеет права на воспитание своими родителями, образование, обеспечение его интересов, всестороннее развитие, уважение его человеческого достоинства. (в ред. Федерального закона от 02.12.2019 N 411-ФЗ)

При отсутствии родителей, при лишении их родительских прав и в других случаях утраты родительского попечения право ребенка на воспитание в семье обеспечивается органом опеки и попечительства в порядке, установленном главой 18 настоящего Кодекса.

[11] ПФЗ 7) статью 54 изложить в следующей редакции:

«Статья 54. Право ребенка жить и воспитываться в семье

1. Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в родной семье, насколько это возможно, право знать своих родителей, право на их заботу, право на совместное с ними проживание. Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным программам дошкольного образования и начального общего образования в государственные и муниципальные образовательные организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры. Ребенок имеет права на воспитание своими родителями, образование, обеспечение его законных интересов, всестороннее развитие, уважение его человеческого достоинства.

2. Ребенок, оставшийся без попечения родителей, имеет право на сохранение своего семейного окружения и устройство на попечение своих родственников или иных лиц, указанных в пункте 4 статьи 123.2 настоящего Кодекса. Ребенок, оставшийся без попечения родителей, достигший возраста четырнадцати лет, вправе обратиться в орган опеки и попечительства с письменным заявлением о назначении попечителя с указанием конкретного лица. Попечитель в этом случае назначается в порядке, предусмотренном статьей 146.1 настоящего Кодекса. Право ребенка на воспитание в семье обеспечивается органом опеки и попечительства в порядке, предусмотренном главами 18 и 18.1 настоящего Кодекса. При устройстве ребенка, оставшегося без попечения родителей, орган опеки и попечительства обеспечивает право ребенка на воспитание в семье с учетом возможности сохранения преемственности воспитания ребенка, его этнического происхождения, родного языка, религиозной и культурной принадлежности.»;

8) в пункте 2 статьи 55 слова «лицами, их заменяющими» заменить словами «иными лицами, на попечении которых он находится»;

[12] СК РФ Статья 14. Обстоятельства, препятствующие заключению брака Не допускается заключение брака между: лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом зарегистрированном браке; близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами); усыновителями и усыновленными; лицами, из которых хотя бы одно лицо признано судом недееспособным вследствие психического расстройства.

[13] https://govoritmoskva.ru/news/240176/.

[14] Статья 128.1. УК РФ. Клевета:

1. Клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию,

2. Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации,

3. Клевета, совершенная с использованием своего служебного положения.

Стоит отметить, что иные ограничения для вступления в брак, предусмотренные в законодательстве России, пока не вызывают подобных далеко идущих сравнений у приверженцев «ювенальной юстиции европейского образца».