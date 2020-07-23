Москва, , 19:13 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский ответил тем, кто обвиняет партию в том, что та бросила Сергея Фургала.

«Мы же пытались спасти Фургала с октября 2019 года! Я много раз обращался к президенту, к премьер-министру, ко всем главам силовых ведомств. Суть посланий одна — в Хабаровском крае сложная ситуация, идет раздел завода «Амурсталь», губернатор старается его спасти, но есть силы, которые этому мешают, есть силы, которые заинтересованы в том, чтобы убрать и самого Сергея Ивановича», — отметил Жириновский в соцсетях.

По его словам, партия до последнего старалась спасти Фургала от тюрьмы.

«Я предлагал варианты, как избежать жесткого сценария. Пусть Сергей Иванович временно сложит полномочия, только на период расследования, а обязанности губернатора временно будет исполнять другой человек. Провести открытое расследование и суд, и только по его итогам принимать окончательные кадровые решения. При этом мы сделаем всё, чтобы расследование было объективным, и дело было закрыто из-за отсутствия улик», — подчеркнул Жириновский.

Парламентарий продолжает утверждать, что Фургал должен был прибыть в Москву на неделю раньше.

«Для этого Фургал должен был прибыть в Москву на неделю раньше, но из-за смерти брата задержался в Хабаровске. В итоге мы смогли добиться лишь того, чтобы, по крайней мере, регион был сохранен за нами, за оппозиционной партией ЛДПР, которая и выдвигала Фургала», — утверждает депутат Госдумы.

Он также указал на то, что арсенал средств неправящей партии ограничен, лидер партии выступал с трибуны Госдумы по ситуации в регионе, а также защищал Фургала в ходе отчета правительства РФ, который представил премьер-министр Михаил Мишустин.

Врио губернатора Хабаровского края назначен Михаил Дегтярёв.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, лидер ЛДПР Владимир Жириновский 22 июля поблагодарил жителей Хабаровского края за поддержку Сергея Фургала и выразил уверенность, что он вернется туда «когда-нибудь».

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