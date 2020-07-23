Эр-Рияд, , 19:05 — REGNUM По сообщению лечащих врачей, король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз аль-Сауд чувствует себя хорошо после операции по удалению желчного пузыря, 23 июля сообщает Saudi Press Agency.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июля 84-летний король Салман был госпитализирован с холециститом. Состояние монарха было удовлетворительным — 21 июля монарх даже провел онлайн-заседание правительства.

Однако 22 июля состояние короля Салмана ухудшилось, монарху была проведена операция по удалению желчного пузыря.

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