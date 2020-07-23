Москва, , 19:03 — REGNUM Разъяснения должна предоставить Украина в связи с новым постановлением Верховной рады о местных выборах, сообщила 23 июля журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Комментируя принятое Радой в середине июля постановление о проведении на Украине местных выборов, российский дипломат отметила, что оно вызывает «серьёзную озабоченность».

Захарова «В постановлении Верховной рады 3809 от 15 июля организация таких выборов в отдельных районах Луганской и Донецкой областей была обусловлена требованиям, которые прямо противоречат минскому комплексу мер».

Захарова напомнила, что «сначала должны быть приняты поправки в конституцию» Украины относительно предоставления ДНР и ЛНР особого статуса. И только потом должны проходить выборы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинские народные депутаты приняли 15 июля 2020 г. постановление о местных выборах, которые на Украине состоятся 25 октября 2020 г.

В постановлении было указано, что в Крыму (как будто он украинский) и в отдельных районах Донецкой и Луганской областей выборы проведены не будут. Для их проведения, отмечается в постановлении, Рада примет отдельный документ.

В Донбассе пояснили, что решение о выборах в Донбассе — не в компетенции Рады. В Минских соглашениях этому посвящён отдельный пункт, где указано, что выборы в ДНР и ЛНР будут проведены лишь после получения этими двумя республиками особого статуса.

Этот статус должен быть закреплён в Конституции Украины, причём в той формулировке, на которую согласятся Донецк и Луганск — после детального обсуждения с ними. Затем можно будет проводить выборы.

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