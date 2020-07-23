Эр-Рияд, , 18:58 — REGNUM Президент США Дональд Трамп и кронпринц Саудовской Аравии Мохаммед ибн Салман провели телефонные переговоры, 23 июля сообщает Saudi Press Agency.

Американский президент и кронпринц обсудили двусторонние отношения, региональные и международные события, а также состояние здоровья короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиза аль-Сауда.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июля 84-летний король Салман был госпитализирован с холециститом. Ему провели операцию по удалению желчного пузыря.

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