Карачи, Пакистан, , 19:18 — REGNUM «Нам нужно электричество и интернет, чтобы изменить нашу страну. Пакистан должен создать кибер-город для генерирования, использования, распространения и обмена знаниями в области сетей, интернета, интернета вещей и Четвертой промышленной революции», — заявил доктор Кашиф Нисар из Университета Malaysia Sabah, выступая на онлайн-семинаре, организованном COMSTECH (Постоянным комитетом по сотрудничеству в области науки и технологий в Организации Исламского сотрудничества) и Международным центром химических и биологических наук Университета Карачи.

Доктор Нисар выступил на конференции с докладом, в котором рассказал о Четвертой промышленной революции (IR 4.0) и Интернете вещей (IoT), технологиях «умного дома», информационных технологиях в банковском деле, IR 4.0 в сельском хозяйстве и туризме, будущем Интернета и информационных сетей (ICN).

В его выступлении прозвучали слова о том, что IR 4.0 включает в себя применение IoT в промышленности в сочетании с другими технологиями, такими как большие данные, машинное обучение и 3D-печать. Он отметил, что промышленная революция привела к появлению интеллектуального информационного общества и цифровой трансформации. Кашиф Нисар также привёл примеры применения в передовых странах таких технологий, как носимые электронные устройства, умные дома и города, умное производство и здравоохранение. Он нарисовал картину будущего мира, заметив, что к 2025 году 10% людей на планете будут носить одежду и очки для чтения, подключенные к Интернету, 1 трлн разнообразных датчиков будет также подключено к Интернету, в США появятся первые роботы-фармацевты, будут напечатаны первые 3D-автомобили, 10% беспилотных машин выйдут на дороги США и 90% населения Земли будут пользоваться смартфонами.

Доктор Нисар настаивает на том, что ключевыми факторами успеха в эпоху IR 4.0 являются новейшие технологии, внедрённые в промышленность и жизнь общества, так как Интернет изменил мир и произвел глубокие изменения в истории человечества.

Пакистан является развивающейся аграрно-индустриальной страной и в экономическом рейтинге стран занимает 42-е место по номинальному объёму ВВП. Сельское хозяйство остается основой экономики государства. Большая часть населения Пакистана, прямо или косвенно, зависит от сельскохозяйственного сектора. На его долю приходится около 18,9% валового внутреннего продукта (ВВП), 42,3% занятой рабочей силы и оно является крупнейшим источником валютных поступлений. Страна является крупнейшим в Азии рынком верблюдов, вторым по величине рынком абрикосов и топленого масла и третьим по величине рынком хлопка, лука и молока.

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