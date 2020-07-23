Москва, , 18:44 — REGNUM Положительно оценили в МИД РФ договорённости о дополнительных мерах контроля над соблюдением режима прекращения огня в Донбассе, достигнутые на заседании Контактной группы между Киевом, Донецком и Луганском.

Об этом сообщила журналистам 23 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отметив, что можно говорить о положительной тенденции по выполнению решений саммита «нормандской четвёрки» в Париже (19 декабря 2019 г.).

Комментируя подписанные накануне, 22 июля, Украиной, ДНР и ЛНР документа «Меры по усилению режима прекращения огня», Захарова сказала:

«Достижение этих договорённостей стало результатом прямого диалога представителей Киева, Донецка и Луганска при содействии России и ОБСЕ».

Москва выражает надежду на то, что Киев будет соблюдать свои обязательства по этому документу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, решение об усилении мер контроля за соблюдением перемирия в Донбассе было принято на минувшем заседании Контактной группы.

В МИД ДНР перечислили те нововведения, которые предусматривает документ «Меры по усилению режима прекращения огня».

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