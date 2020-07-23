Москва, , 18:36 — REGNUM Важно избежать повторения ситуаций, когда из-за срыва закупочных процедур в ряде субъектов образовывался дефицит лекарств. Об этом на брифинге в режиме видеоконференции, посвященном итогам весенней сессии Госдумы и планам на осеннюю сессию рассказал руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов.

«Мы принимали закон, позволяющий правительству при возникновении чрезвычайных ситуации или пандемии устанавливать на 90 дней предельно допустимые цены на лекарства и медицинские изделия», — напомнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сергей Неверов сообщал, что единороссы ждут от правительства положительного отзыва на подготовленный комплексный законопроект, регулирующий лекарственный рынок. Его принятие позволит заметно улучшить ситуацию на фармацевтическом рынке, в том числе, позволит избежать завышения цен на лекарства, решит проблемы и граждан, и отечественных фармпроизводителей.