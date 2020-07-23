Москва, , 18:27 — REGNUM Недовольство японских властей по поводу оборонных мероприятий, которые проводятся на Южных Курилах, неприемлемы, сообщила 23 июля журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова «Напоминаем, что острова находятся под суверенитетом России по итогам Второй мировой войны. Это закреплено в Уставе ООН, и мы вправе вести на них любую деятельность».

Читайте также: Россия предлагает Японии заключить полноценный мирный договор — Лавров

Напомним, в конце июня Токио выразил недовольство из-за проведения в Охотском море геологоразведочных работ, в том числе в районе островов Южных Курил.

Позже, в середине июля, в Белой Книге обороны — ежегодном докладе японского минобороны был особо отмечен рост военного сотрудничества России и Китая.

Были перечислены те мероприятия, в которых участвовала Россия — полёты Ту-95 и китайских Н-6 от Японского моря до Восточно-Китайского моря в июле 2019 г.

Кроме того, в докладе отмечалось, что Россия и Китай «твёрдо отрицают наличие военного союза, но, с точки зрения укрепления взаимодействия двух стран в последние годы, необходимо внимательно следить за его дальнейшим развитием».

Читайте ранее в этом сюжете: Японские правые требуют от Абэ не слов, а действий в отношении соседей