Москва, 23 июля 2020, 18:27 — REGNUM Недовольство японских властей по поводу оборонных мероприятий, которые проводятся на Южных Курилах, неприемлемы, сообщила 23 июля журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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Напомним, в конце июня Токио выразил недовольство из-за проведения в Охотском море геологоразведочных работ, в том числе в районе островов Южных Курил.
Позже, в середине июля, в Белой Книге обороны — ежегодном докладе японского минобороны был особо отмечен рост военного сотрудничества России и Китая.
Были перечислены те мероприятия, в которых участвовала Россия — полёты Ту-95 и китайских Н-6 от Японского моря до Восточно-Китайского моря в июле 2019 г.
Кроме того, в докладе отмечалось, что Россия и Китай «твёрдо отрицают наличие военного союза, но, с точки зрения укрепления взаимодействия двух стран в последние годы, необходимо внимательно следить за его дальнейшим развитием».
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