Москва, , 18:21 — REGNUM В пятницу, 24 июля, члены Совета Федерации настроены поддержать закон о трёхдневном голосовании в России, сообщила журналистам спикер Верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

«Организуя избирательный процесс, мы в первую очередь должны сделать всё, чтобы как можно больше людей пришло на выборы. Тогда любая власть, которая избирается, будет более легитимна. И мы должны думать об интересах избирателей — как им удобно, как бы они хотели. И мне кажется, что та практика, которая есть во многих государствах мира двухдневного голосования — она отвечает на этот вопрос», — подчеркнула Валентина Матвиенко.

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«Законодательная инициатива родилась из конкретного опыта, невольный эксперимент, когда из-за пандемии растянули голосование по поправкам на семь дней, позволил увидеть в этой мере серьезное рациональное звено, — заявил в комментарии ИА REGNUM доктор философских наук, профессор Высшей школы экономики, член Совета по правам человека при президента России Леонид Поляков.

По его мнению, несмотря на сложные условия, создавшиеся в связи с пандемией коронавируса, удалось обеспечить возможность для голосования очень большому количеству избирателей.

«Самый лучший вариант, когда новации в процедурах, касающиеся выборов и формирования органов власти, подкрепляются реальным жизненным опытом, а не какой-то абстрактной теорией, вычитанной из книг», — подчеркнул эксперт.

«Эта инициатива — показатель того, что продолжаются поиски наиболее оптимальных вариантов для выявления мнения народа, для органичного, продуктивного взаимодействия народа и власти. Поиск должен продолжаться и дальше. Так эксперимент с дистанционным голосованием при помощи интернета в Москве и Нижнем Новгороде показал, что есть большое количество людей, которые иначе вряд ли бы пришли на избирательные участки. Гражданская активность не должна конфликтовать с правом на отдых. Возможность голосовать три дня снимает проблему явки тех, кто традиционного не приходит на участки, поскольку воскресенье — это святой дачный день», — продолжил профессор ВШЭ.

«Принято верное решение — предоставить выбор формата голосования конкретным избирательным комиссиям на местах, потому что у нас в стране очень серьезное территориальное, региональное, культурное, социальное, экономическое разнообразие. Это гибкий закон, который не несет принуждения, а дает регионам дополнительную опцию, позволяющую учитывать собственную специфику. Есть места, где возможность голосовать в течение нескольких дней — это автоматическое решение многих проблем. В законе есть точки, по поводу которых уже высказывается очень жесткая критика со стороны постоянных оппонентов. Я считаю, что к их аргументам нужно отнестись серьезно, услышать критику и обратить внимание на «узкие» места. Сделать так, чтобы закон сопровождался необходимыми нормативными актами и инструкциями ЦИК. В частности, при трехдневном голосовании корпус наблюдателей должен быть существенно расширен, даже один день многим непросто выдержать. Все процедуры по формированию наблюдательского корпуса должны быть взяты под особый контроль и проведены максимально чисто. То же самое касается членов избирательной комиссии. В этом законе предусмотрена замена членов избирательной комиссии, чтобы не превращать их важное и ответственное дело в непосильное рабство на галерах», — рассказал Леонид Поляков.

«Необходимо переломить настроения, которые присутствуют в части нашего общества, что их «голос ничего не значит», «как ни голосуй, ничего не поменяется» и так далее. К сожалению, эти тезисы еще остаются актуальными и активно поддерживаются представителями той части несистемной оппозиции, которые ведут регулярную работу, направленную на дискредитацию избирательной системы. Если взвесить все за и против, то сами по себе принимаемые инициативы правильные, они будут работать, расширят круг избирателей, тем самым повысив легитимность выборов всех уровней», — завершил свой комментарий Леонид Поляков.

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