Челябинск, , 18:05 — REGNUM В Челябинской области несколько партий уже зарегистрированы в качестве участниц выборов депутатов регионального Заксобрания. Об этом сообщает облибирком.

Ранее был зарегистрирован список КПРФ. А 23 июля на 164-м заседании было принято решение о регистрации списков партий «Зелёная альтернатива», «Справедливая Россия», «Единая Россия», ЛДПР и «За правду».

24 июля утром состоится 165-е заседание избиркома. На нём станет известна судьба ещё шести партий. Как сообщало ИА REGNUM, выборы пройдут 13 сентября.