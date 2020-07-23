Лондон, , 18:02 — REGNUM За сохранение в силе Договора по открытому небу высказываются в Великобритании, сообщил 23 июля российский посол в этой стране Андрей Келин, передаёт РБК.

Российский дипломат отметил, что уверенности, что Британия и другие страны не покинут этот договор вслед за Соединёнными Штатами, нет.

Келин «Мы, действительно, обсуждали эти вопросы с британскими дипломатами. Они считают, что договор должен быть сохранен».

Представитель России пояснил, что британские дипломаты не в восторге от решения Штатов по этому договору, поскольку британцы понимают — «не так много инструментов осталось, которые поддерживают безопасность в области обычных вооружений в Европе».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Россия, Великобритания и США, наряду с ещё 32 странами, являются участниками Договора по открытому небу.

Американские власти 21 мая объявили о выходе к концу 2020 г. из этого договора — якобы из-за «нарушений» со стороны России.

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