Берлин, , 05:51 — REGNUM Отдаление Великобритании от континентальной Европы может стать преддверием новой антироссийской консолидации Европы. Как это бывало в прошлом и грозит ли России очередной «Дранг нахт Остен» озверевшей Европы, рассуждает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Германия

Россия, несмотря на развязанные против нее Западом Первую и Вторую мировые войны, до сих пор жива и представляет важного игрока на международном поле. А, значит, если цели тех, кто желал такого уничтожения, не изменились (а геополитика с трудом поддается изменениям), то стоит задуматься над тем, какие для этого могут быть применены средства. Военным путем, как показала история, с Россией не справиться, а сейчас, в эпоху ядерного оружия, военный конфликт с Россией и вовсе должен быть задвинут далеко на периферию запасных вариантов.

Тем не менее, до сих пор у «заклятых друзей» России остается надежда, что она придет в их объятия по своей собственной воле примерно так же, как это происходило в пору горбачевской перестройки. Если один раз удалось заставить Россию, которая тогда называлась СССР, сбросить огромную часть своего промышленного, военного и дипломатического потенциала, то почему нельзя провернуть этот удачный опыт еще раз? Примерно такой логикой руководствуются те, кто хочет видеть Россию униженной и порабощенной. Что же говорит об активизации этих сил в Европе наших дней? Читайте в статье Владимира Павленко «Германоцентризм» Европы — пролог очередного «Drang nach Osten».