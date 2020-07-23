Вашингтон, , 17:50 — REGNUM Власти США приняли решение о расширении санкций в отношении Венесуэлы. Об этом сообщило 23 июля министерство финансов Соединённых Штатов.

Как уточняется, в американский санкционный список будут дополнительно внесены двое граждан Венесуэлы.

Напомним, что это уже второе расширение санкций Вашингтона против Каракаса на текущей неделе. Ранее персональные санкции были введены в отношении председателя Верховного суда Венесуэлы Майкеля Морено, причастного, по мнению властей США, к коррупционной деятельности.

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