Берлин, , 04:25 — REGNUM Поездка министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр в Восточную Европу преследовала двоякую цель. Во-первых, ставилась цель продвинуть отношения с восточноевропейскими членами ЕС в сторону большего европейского единства. И, во-вторых, на месте разобраться с пресловутой «российской угрозой», так ли она страшна, как о ней кричат поляки и прибалты. О том, какой результат дала поездка Крамп-Карренбауэр, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр (сс) Steffen Prößdorf

Дело в том. что Берлину очень не хочется выбрасывать деньги на ветер, финансируя те или иные военные структуры и рискуя получить в результате хорошо вооруженных восточных ЕС-овцев, не проявляющих к нему никаких добрых чувств. Вот готовность ориентироваться на Германию и ее понимание концепции развития Евросоюза, включая и военный аспект этого развития и была основным предметом розыска фрау министра обороны.

Польша в этом отношении особо важна, ведь решение США о том, чтобы сосредоточится на собственной обороне, уделяя меньшее внимание Европы, ставит вопрос о «возвращении» Польши в ЕС. А здесь поджидает масса вопросов и разногласий, которые обязательно нужно обсудить. Только вот в самой Польше опасаются, что такое обсуждение будет направлено лишь к усилению экономического диктата Германии. Обоснованы ли такие опасения? Читайте в статье Станислава Стремидловского «Берлинские флюгера разворачиваются под напором ветра истории».