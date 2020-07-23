Ростов-на-Дону, , 17:46 — REGNUM Ещё один кандидат в губернаторы Ростовской области подал документы в облизбирком. От партии «Социальная защита» в выборах намерен принять участие Вахтанг Козаев, сообщили ИА REGNUM в региональном избиркоме.

«Вахтанг Козаев стал шестым кандидатом, уведомившим избирательную комиссию Ростовской области о своем выдвижении на должность губернатора», — уточнили в облизбиркоме.

ИА REGNUM напоминает, что ранее свою кандидатуру на пост главы донского региона выдвинули координатор Ростовского регионального отделения ЛДПР Пётр Пятибратов, действующий губернатор Ростовской области Василий Голубев, руководитель партии КПРФ в Законодательном собрании Ростовской области Евгений Бессонов, депутат городской думы Ростова-на-Дону Алексей Лященко («Справедливая Россия») и Владимир Башкатов («Патриоты России»).

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