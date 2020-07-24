Москва, , 02:40 — REGNUM Под видом конструктивной критики те, кто мнит себя «продвинутыми экспертами» в переговорах, часто пытаются продвинуть свою выгоду в ущерб истине. Не возникла ли такая ситуация вокруг обсуждения законопроекта о внесении поправок в Семейный кодекс РФ, разбирался корреспондент ИА REGNUM Алексей Мазуров.

Парламентские слушания Концепция родительско-детских отношений в Семейном кодексе РФ Григорий Фадеев © ИА Красная Весна

Член Совета Федерации Елена Мизулина с группой сенаторов внесли законопроект, согласно которому в Семейный кодекс РФ должны быть внесены поправки, закрывающие возможность извращенного толкования понятий «брак», «семья», «родительская ответственность», «защита прав семьи». К сожалению, проблема, связанная с попытками до полного безобразия расширять эти понятия, весьма актуальна для нашего времени.

Так что само выдвижение этого законопроекта, дающее возможность еще раз обсудить и защитить традиционные ценности российского общества, нельзя переоценить. Но находятся, разумеется «эксперты», ратующие за признание в качестве таковых ценностей тех или иных странностей, получивших признание в качестве «нормы» в странах Запада. Также против законопроекта высказываются те, кто убежден в необходимости введения в России полноценной ювенальной юстиции, принципы которой ставят права семьи на последнее место когда речь касается судьбы ребенка. В попытках очернить проект сенатора Мизулиной используется и очевидная ложь.

Читайте подробности в статье Алексея Мазурова «Критика не по существу: зачем эксперт лжёт о законопроекте Мизулиной?».