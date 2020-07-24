Остров Кунашир, Сахалинская область, , 03:32 — REGNUM В XIX веке Япония неоднократно предпринимала попытки посягательства на российские Курилы и Сахалин. Почему России того периода не удавалось «призвать к ответу» тех, кто устраивал наглые поползновения, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Курильские острова Иван Шилов © ИА REGNUM

Попытка России установить дружественные отношения с замкнувшейся от всего света Японией к успеху не привели. Отправленное в августе 1803 года из Кронштадта судно «Надежда» под командованием И.Ф. Крузенштерна должно было доставить в Японию высокопоставленного сановника Н.П. Резанова, уполномоченного вести переговоры о расширении русско-японских торговых отношений. Территориальная проблема также стояла не на последнем месте, так как русским уже было известно о японских попытках закрепиться на Сахалине и Курилах и притеснении ими местного населения этих островов.

Впрочем, миссия эта обернулась ничем. Японское правительство предпочло обращаться с русским посольством оскорбительно и холодно. Не добившись решения торгового и территориального вопросов путем переговоров, Резанов решает подтолкнуть Японию другим способом. Как же развивались события дальше?

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