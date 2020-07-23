Гамбург, Германия, , 17:14 — REGNUM Суд в Гамбурге вынес обвинительный приговор 93-летнему нацистскому преступнику, бывшему охраннику концлагеря Штуттхоф в Польше, 23 июля сообщает агентство Reuters.

Гражданин Германии Бруно Д., полное имя которого не раскрывается в соответствии с немецкими законами, был признан причастным в участии в массовых убийствах 5232 заключенных концлагеря в период с августа 1944 года по апрель 1945 года.

Суд признал бывшего охранника виновным, однако приговорил его только к двум годам лишения свободы условно — на момент совершения преступлений Бруно Д. было 17 лет, он непосредственно не участвовал в убийствах, а сейчас является инвалидом.

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