23 июля 2020 | Время чтения 8 мин

Владимир Павленко, , 17:12 — REGNUM



Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Очень непростая ситуация складывается вокруг продолжающегося обострения китайско-американских отношений, которое явно выходит за рамки двустороннего формата, обнаруживая признаки интернационализации конфликта. Во-первых, к антикитайским санкциям США против Гонконга и Китая в связи с Гонконгом ожидаемо присоединилась Великобритания. Нельзя не упомянуть, что на заре нынешней волны протестов, весной прошлого года, именно Лондон шел в авангарде накатов на Пекин. И оправдывал свою антикитайскую активность собственным участием в «объединенной» Декларации 1984 года, в соответствии с которой было решено не продолжать 99-летнюю британскую аренду анклава, истекавшую летом 1997 года. Однако собственными силами британцы против Китая «не сдюжили» и по «обоюдному согласию» передали кураторство развязанными протестами в руки вашингтонского «старшего брата». И именно США засветились в этом «по полной программе», когда мир обошли фотографии инструктажа лидеров протеста в американском генеральном консульстве в Гонконге. Сегодня Британия, двигаясь в фарватере Вашингтона, вслед за своими бывшими доминионами, а ныне участниками экс-имперского Содружества — Австралией и Канадой — в одностороннем порядке разорвала с автономией соглашение об экстрадиции. В качестве предлога был избран аргумент, что Пекин-де получает возможность использовать этот механизм для нейтрализации своих критиков, пребывающих в эмиграции. В дополнение к этому, если верить главе «Форин офиса» Доминику Раабу, рассматриваются и другие варианты давления Британии на Китай. Некоторые из них в ходе блицвизита на днях обсуждал с нынешними и бывшими функционерами правящей партии тори госсекретарь Майк Помпео, на глазах превращающийся в «говорящую голову» американской корпорации профессиональных синофобов.

Во-вторых, и здесь уже более интересно, практически одновременно с возвращением к закрытому историей «гонконгскому» вопросу в отношениях с КНР, Лондон, как и Вашингтон, начинает фарисейски прикрываться темой «прав человека» и в дружественных, союзных Китаю странах. В США один за другим выходят как партийные, так и ведомственные «аналитические» официозы, авторы которых выстраивают «ось зла» из Пекина до Москвы, протягивая «ниточку» своей конъюнктуры еще и в Тегеран. Британцы же нанизывают на пекинский «стержень» этой «оси» уже Пхеньян, обвиняя в «систематическом нарушении прав человека» власти КНДР, чьим ближайшим союзником является Китай. А вот США — здесь внимание! — напротив, начинают на уровне Госдепа муссировать перспективы новой встречи Дональда Трампа с Ким Чен Ыном. Несмотря на полученный как минимум дважды за последние месяцы «отлуп» из МИД КНДР, где открытым текстом сообщают американской стороне, что не намерены участвовать в избирательной кампании Трампа и служить ему соответствующим «подспорьем». И не видят смысла в переговорах ради переговоров, требуя от США конкретики в волнующих Пхеньян вопросах гарантий безопасности. И непонятно, чего в американской настырности больше? «Разводок» с распределением ролей и объектов конфронтации или троллинга северокорейских властей, которые — авось да раскроют пугающие Запад перипетии внутренних раскладов, а в них, как видим, едва ли не официальным спикером, делающим резонансные заявления по внешней политике становится младшая сестра Кима — Ким Е Чжон. Между тем статус ее официальной должности — замзав отдела ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК), — казалось бы, к этому не располагает. Но, кроме публичных, существуют и иные факторы, и призывы к новой встрече в формате лидеров США — КНДР более походят не на предвыборную игру Трампа, а на попытку политической «разведки боем». Обходным путем выведать положение дел, а для придания своим инициативам большего «веса» организовать давление на Пхеньян руками сателлитов с Туманного Альбиона. В преферансе такой «стиль» именуется «игрой на две лапы», и за это, когда такая подстава обнаруживается, по традициям старых игроков, «бьют канделябром».

У этой англосаксонской информационно-политической спецоперации имеется и еще одно, третье дно, которое организаторы игры пытаются не светить и прячут за «турусами на колесах» словесной шелухи и популистской демагогии. Это «ожившая» буквально в последние дни после почти двухмесячной паузы тема «большой семерки». Напомним, что в начале июня, в преддверии перенесенного затем из-за коронавируса предварительно на сентябрь саммита в Вашингтоне, Трамп сделал «вброс», прозондировав возможность приглашения на эту встречу еще четырех стран — России, Австралии, Южной Кореи и Индии. Время было выбрано по-иезуитски — на фоне обострившихся как раз в тот момент пограничных проблем между Китаем и Индией. Индийский премьер Нарендра Моди даже сгоряча дал согласие на поездку в США, однако проведению встречи «семерки» в любом формате воспротивилась бундесканцлер Ангела Меркель, вопрос завис, а саммит перенесли, и теперь начинается новая к нему подготовка и новый зондаж на предмет российского участия.

Маленькое отступление. Многие эксперты дружно заговорили тогда о якобы предложенном Трампом расширении «семерки» до «одиннадцатки». Это не соответствует действительности. У объединения отсутствует регламент, поэтому нет и «общепризнанного» института членства, который существует «по умолчанию». А страна-организатор, коей в текущем году выступают США, вправе пригласить того, кого считает нужным. Это по форме. По содержанию же из-за инициативы Трампа, показательно одобренной в нашей стране как раз его ненавистниками, не скрывающими симпатий к глобалистским оппонентам американского президента, с самого начала вылези уши очередной антикитайской провокации. Скоропалительное согласие Моди уже говорит об ее частичном успехе. Что касается Москвы, то здесь, как говорится, необходимо «следить за словами». Прямо тогда, в июне, официальный спикер российского МИД Мария Захарова весьма прозрачно указала вашингтонским инициаторам приглашения Владимира Путина на то, что, грубо говоря, игра без Китая — это игра против Китая. Сделав оговорку, что попытка учета Белым домом мнения незападных стран — это шаг в правильном направлении, Захарова выразила сомнение, что «серьезные начинания глобального характера» можно реализовать «без Китая». Иначе говоря, Смоленская площадь мягко дала понять американской стороне, что при рассмотрении этого вопроса Россия не будет действовать против интересов Пекина. Однако не успело это разлететься по городам и весям, как на уровне Валдайского клуба прозвучала иная, весьма экстравагантная версия, которую изложил его программный директор Тимофей Бордачев. Вместо антикитайской подоплеки он увидел в инициативе Трампа стремление «поставить» европейских союзников «в строй», принявшись недопустимо фривольно рассуждать о возможности представления Россией китайских интересов. Дескать, «Россия является другом Китая, фактически союзником, и в значительной степени участие России может привести к тому, что эта встреча не будет антикитайской». Это ж как надо извернуться, чтобы выдать на-гора настолько изощренную мысль, не только извращающую равноправную суть российско-китайского взаимодействия, но и отражающую «голубые мечты» либерального бомонда о заигрывании на китайском направлении со Штатами.

Обратим внимание и на военно-политическую составляющую предложения Трампа. Кроме Москвы, в числе «дополнительных» приглашенных находятся все страны, которые Вашингтон видит в составе «восточной НАТО». Это Южная Корея, Австралия, Индия. И учитывая, что Япония входит в «семерку» на правах постоянного участника всех саммитов, а также пограничное с Китаем положение России, на поверхности лежит вывод, что по факту США стремятся собрать за одним столом с нашей страной и без участия КНР всех участников антикитайского «индо-тихоокеанского» альянса. В насколько двусмысленном положении в глазах Пекина мы оказываемся в случае согласия, и нужно ли это России — пусть заинтересованный читатель рассудит сам. Мы же выведем «сухой остаток» тех тенденций, которые обнаружили себя в эти дни. Это активизация давления на КНР, которое англосаксы, верные старому имперскому принципу «разделяй и властвуй», осуществляют как напрямую, с помощью постоянно расширяющегося перечня антикитайских санкций, так и «обходным маневром», через нажим на КНДР и заигрывания с Москвой.

С приближением сентября, на который назначена не только «семерка», но и куда более важное событие — очередная, юбилейная сессия Генеральной Ассамблеи ООН, на полях которой, возможно, удастся собрать лидеров пятерки постоянных членов ее Совета Безопасности на встречу, предложенную в свое время Путиным, США и их сателлитов явно охватывает «деятельный» зуд. Отказаться от пятистороннего формата, на который, скрипя зубами, лидеры Запада, включая Трампа и Бориса Джонсона, уже согласились, невозможно. Ну, разве что если устроить крупную провокацию, использовав ее как повод для отзыва своего согласия. А участие в этом формате как минимум расставляет точки над «i» тем, что четко делит державы — участницы «постоянной» пятерки по геополитическому и ценностному признакам на Запад и не-Запад, если угодно, Восток. И, ставя вопрос о действительных гарантиях глобальной безопасности, очень сильно ограничивает пространство шулерских махинаций, направленных на то, чтобы, поссорив между собой Москву и Пекин, разорвать их крепнущий союз, включив явочным порядком в сепаратные игры с Западом. Фактически — друг против друга. С одной стороны, ничего нового: пресловутое «управление противоречиями» всегда было основой еще британской стратегии «блестящей изоляции», унаследованной Вашингтоном. С другой стороны, самой истории пора было бы уже научить Запад, что подобные игры, если даже и позволяют иногда достигать определенных «успехов», эксплуатируя чужие противоречия, всякий раз потом неизменно возвращаются Западу бумерангом, побуждая его ради сохранения позиций идти на все более отчаянные и рискованные авантюры. И рисковать сломать себе шею в этом сомнительном манипулятивном «искусстве», сорвавшись с импровизированного каната глобальных и «глубинных» геополитических игр.