Лондон, , 17:16 — REGNUM Проамериканское лобби в британском парламенте во многом определяет антироссийскую политику Лондона, заявил 23 июля посол России в Соединённом Королевстве Андрей Келин в интервью РБК.

Келин «Действительно, здесь, в Лондоне, сложилось очень мощное проамериканское лобби, которое намерено идти в русле всего того, что делает Вашингтон, а это подразумевает антагонизацию отношений с Россией».

Так, Лондон, и в этом почти нет сомнений, пойдёт на ужесточения антироссийских санкций, потому что так планирует сделать Вашингтон.

Келин «Британская политика, действительно, дрейфует в сторону США. Это обусловлено целым рядом причин».

Этот процесс шёл не столь сильно, пока Великобритания оставалась частью ЕС и должна была согласовывать принципы своей политики с остальными странами-членами союза.

Теперь, когда «прорабатывается вопрос усиления экономической составляющей в торговле с США», а также по ряду других направлений, Лондону придётся подстраиваться под политику и под требования Вашингтона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, одним из примеров давления на Британию со стороны Штатов является попытка Вашингтона склонить Лондон к выходу из так называемой сделки с Ираном.

Читайте ранее в этом сюжете: Посол РФ в Британии: отношения Москвы и Лондона на уровне замораживания