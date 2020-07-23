Красноярск, , 16:59 — REGNUM Полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергей Меняйло провёл 23 июля в Красноярске совещание по экологическим инцидентам в Норильске. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом правительстве.

На видеосовещании обсуждался вопрос ликвидации последствий трёх ЧП, произошедших на объектах компании «Норильский никель» в течение полутора месяцев.

На сегодняшний день завершено два этапа ликвидации последствий — по локализации разлива топлива и сбору основного объёма загрязненного грунта и водно-топливной смеси. Сейчас с поверхности водных объектов собирают сорбирующую плёнку. Также ведётся строительство двух веток трубопровода протяженностью 35 км для откачки водно-топливной смеси.

Проведена оценка вреда, причинённого окружающей среде. Наблюдения продолжатся на постоянной основе.

По словам Меняйло, сейчас самая важная задача — завершить все мероприятия по ликвидации последствий экологических ЧП и сделать всё, чтобы подобные инциденты не повторялись.

Губернатор Красноярского края Александр Усс отметил, что ЧП произошли из-за низкого уровня промышленной безопасности в Норильском промышленном районе. По его словам, минэкологии края откроет в Норильске свое представительство, экологи смогут контролировать ситуацию.

«Нам принципиально важно, чтобы финансовые средства, связанные с возмещением причинённого ущерба, были использованы исключительно для восстановления экосистемы красноярского Севера, пошли именно в Норильск, чтобы это могло повлиять в лучшую сторону и на жизнь норильчан, и обеспечить восстановление окружающей среды», — заявил Усс.

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Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая 2020 года на ТЭЦ-3 АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» произошел разлив 21 тыс. кубометров нефтепродуктов в акваторию впадающей в озеро Пясино реки Амбарной.

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Следующее ЧП произошло 28 июня — слив в тундру загрязнённой воды в районе хвостохранилища Талнахской обогатительной фабрики с угрозой попадания в реку Хараелах.

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12 июля в районе поселка Тухард на реке Большая Хета при перекачке авиационного топлива из баржи на нефтепереливную станцию АО «НорильскТрансГаз» на грунт разлилось 44 тонны авиатоплива. В результате оказалась загрязнена пойма ручья Безымянного.

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