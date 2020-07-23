Лондон, , 16:58 — REGNUM Пока Лондон не будет готов к улучшению отношений с Россией, Москва не будет ничего специально предпринимать, сообщил 23 июля российский посол в Великобритании Андрей Келин в интервью РБК.

Келин «Политические отношения действительно, я бы сказал, на уровне замораживания или близко к тому».

Комментируя российско-британские отношения, он отметил, что всё не сводится к политике. Никакой заморозки нет ни в экономике, ни в культуре, ни в науке.

Келин «Политические отношения — это совсем другое. Здесь Лондон, а не мы, настаивает на том, чтобы они были в состоянии, близком к заморозке».

Российский посол назвал пресловутый доклад о «вмешательстве России», опубликованный 21 июля 2020 г., «крайне негативным сигналом».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Келин рассказал, кто составлял очередной антироссийский доклад, основываясь на котором, как отмечали в британском министерстве иностранных дел, Россию могут подвергнуть «ответным мерам».

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