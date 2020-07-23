Грозный, , 16:57 — REGNUM Оружие, с которым запечатлен глава Чечни Рамзан Кадыров на фотографии, вызвавшей множество вопросов, принадлежит не ему лично, а Росгвардии. И хранится оно как положено, поэтому никаких законов он не нарушил, сфотографировавшись с двумя пулеметами в момент одной из проверок условий хранения оружия. Так чеченский лидер прокомментировал свое фото с РПК.

«Пользуясь случаем, отвечаю: это оружие Росгвардии, хранится согласно всем требованиям инструкции. Я сам — военный человек и поэтому периодически проверяю, как личный состав следит за правилами содержания оружия», — объяснил Кадыров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, оружие законное, и волноваться тому, что на фото оно оказалось в руках у главы Чечни, никому не стоит, потому что самые лучшие специалисты — это пехотинцы. Это обстоятельство Кадыров, очевидно, отметил в связи с тем, что сам себя неоднократно называл пехотинцем Владимира Путина.

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