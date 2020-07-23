23 июля 2020 | Время чтения 2 мин

Станислав Тарасов, , 16:55 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства заявил, что Россия сыграла важную роль в восстановлении перемирия с Азербайджаном. По его словам, в восстановлении перемирия много полезного сделали сопредседатели Минской группы ОБСЕ и представляемые ими страны, но «особо эффективно было вовлечение Российской Федерации, что проявилось как на уровне МИД, так и на уровне Генштабов ВС».

Москва Иван Шилов © ИА REGNUM

Никол Пашинян Иван Шилов © ИА REGNUM

Действительно, из всех стран — сопредседателей Минской группы, которые ограничились заявлениями общего плана, призывами к сдержанности, прекращению эскалации и возвращению к мирным переговорам, только действия Москвы имели конкретный целенаправленный характер. Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонные переговоры со своими азербайджанским и армянским коллегами, призвал стороны не только к немедленному прекращению огня «с учетом принятых обязательств» и предложений, сделанных представителями России, Соединенных Штатов и Франции «в качестве сопредседателей Минской группы», но и предложил свое посредничество для восстановления диалога между двумя конфликтующими сторонами. Детали работы между Москвой, Баку и Ереваном на уровне Генштабов ВС при этом гласности преданы не были. Но есть общая диспозиция: Армения является союзником России по ОДКБ. Учитывая, что нынешняя эскалация вспыхнула не в зоне нагорно-карабахского конфликта, а на государственной границе двух стран, при определенных условиях и обстоятельствах Москва должна была вмешаться в этот конфликт.

Телефонные переговоры Сергея Лаврова с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана Mid.ru

Вероятность такого сценария вырастала в случае, если бы Азербайджан воспользовался предложением союзной Турции «оказать поддержку против любых нападений». Наверняка Баку получил предупреждение о потенциальной угрозе появления в Закавказье регионального вооруженного конфликта с вероятным вовлечением в него других стран и его последствиях. Однако все же именно действия России сыграли упреждающее значение, и фактор большой войны снят. Теперь МГ ОБСЕ призывает Армению и Азербайджан возобновить предметные переговоры и выступает за возобновление их как можно скорее, подчеркивает важность возвращения «при первой возможности» международных наблюдателей в зону конфликта в Нагорном Карабахе. Но удастся ли Минской группе вернуться к переговорной повестке, которая появилась после апрельской войны 2016 года, особенно в части появления в зоне конфликта системы мониторинга и международных наблюдателей, сохранить на столе переговоров прежние сценарии и наработки по урегулированию нагорно-карабахского конфликта? Тем более что визиты представителей МГ ОБСЕ в регион прекращены в связи с пандемией коронавируса.

Солдаты азербайджанской армии Mod.gov.az

Баку настаивает сейчас на изменениях в работе Минской группы, предлагает начать использовать «новую методологию» и только потом приступать к предметным переговорам. Но даже если страны — сопредседатели МГ ОБСЕ примут такие предложения, то для их проработки потребуется немало времени. К тому же неизвестно, с какими предложениями по карабахскому вопросу выступит новый глава МИД Азербайджана. Пока же единственный, кто проявляет активность в МГ ОБСЕ, это Россия. Ее пассивно поддерживают США и Франция. Ситуация после «товузского кризиса» в регионе изменилась, и требуются новые решения. Появятся ли они вообще, если да, то какими они будут? Участники конфликта сейчас убежали от большой войны. Однако они продолжают соперничать на других направлениях, продолжая бег по замкнутому кругу.