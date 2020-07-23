Москва, , 16:49 — REGNUM Законопроект, продлевающий «дачную амнистию» еще на пять лет, внесли в Госдуму парламентарии во главе с членом Совфеда Андреем Турчаком и депутатом Павлом Крашенинниковым («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 23 июля.

Предлагается продлить на пять лет срок упрощенного порядка оформления прав граждан на дома (индивидуальные жилые дома и садовые дома), построенные на садовых земельных участках, участках для ИЖС и личного подсобного хозяйства.

Оформление прав будет осуществляться при наличии права на земельный участок — на основании технического плана и декларации, составленной правообладателем объекта недвижимости. Все необходимые документы владелец сможет подать в органы регистрации прав самостоятельно, рассказал Крашенинников.

Для исключения случаев строительства на таких участках домов, не соответствующих установленным требованиям к объектам ИЖС, законопроектом предусматривается, что индивидуальный жилой дом или садовый дом должны соответствовать параметрам объекта ИЖС, определенным Градостроительным кодексом.

Также предлагается продлить на пять лет срок действия положений о возможности направления уведомлений о строительстве жилых домов, строительство которых было начато до 4 августа 2018 года (то есть до введения уведомительного порядка). Предлагаемые нормы послужат мотивацией для граждан к возобновлению строительства жилых домов и позволят без лишних сложностей оформить свои права на строящуюся недвижимость, подчеркнул парламентарий.