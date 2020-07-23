Лондон, 23 июля 2020, 16:45 — REGNUM Пресловутый лондонский доклад о мнимом вмешательстве Москвы в парламентские выборы в Великобритании 2019 года составляли такие личности, что идея улучшения отношений России и Британии даже не рассматривается ими.
Об этом сообщил российский посол в Великобритании Андрей Келин 23 июля в интервью РБК.
Отвечая на вопрос, какая оценка отношениям Москвы и Лондона дана в скандальном антироссийском докладе и что там сказано об угрозе, которую якобы представляет Россия, Келин, внимательно ознакомившийся с содержанием доклада, рассказал следующее.
По его словам, в документе Россия — это «не только вызов». Там «откровенно указывается, что Россия осуществляет враждебные действия».
Таким образом, как отметил посол, доклад представляет собой скорее точку зрения этих «экспертов» на текущее состояние российско-британских отношений, чем мнение официального Лондона.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, после выхода доклада о «вмешательстве России» в минувшие британские выборы Келин 21 июля провёл пресс-конференцию, на которой объяснил, что британцы предъявляют Москве две претензии — кибератаки и что в Лондоне живёт «слишком слишком много богатых россиян».
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