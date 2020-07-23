Екатеринбург, , 16:31 — REGNUM В Екатеринбурге политолог Фёдор Крашенинников получил семь суток ареста. Об этом он сам написал в соцсетяхх.

«Несмотря на то, что я официально самозанятый, судья решил что штраф я заплатить не могу. 7 суток», — сообщил общественник.

В изолятор его отправил Октябрьский райсуд. Основанием стала запись в соцсети с оскорблением судей Конституционного суда.

Как сообщало ИА REGNUM, его задержали утром. Ранее он уже привлекался к ответственности за оскорбление власти.

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