Москва, , 16:21 — REGNUM США рассматривают Россию и Китай в качестве ключевых геополитических противников, и новый военный бюджет страны подтвердил это. Об этом 23 июля заявил главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский на телеканале «Россия 24».

«Это не чисто антироссийская направленность бюджета — это, скорее, бюджет, который направлен на сдерживание так называемых стран-ревизионистов, в которые входят Россия и Китай по умолчанию — они вписаны в документах военного планирования США как главные противники», — заявил Мураховский.

Он отметил, что направленность военного бюджета меняется строго по мере того, как США выходят из различных договоров об ограничении и по контролю вооружений.

«Основные статьи бюджета как раз подтверждают эту тенденцию. Они направлены на развитие ракетно-ядерного вооружения, на развитие так называемых систем противоракетной обороны, на развитие воздушной и морской составляющей военной мощи США», — указал эксперт.

22 июля палата представителей Конгресса США одобрила оборонный бюджет на 2021 год 2021 на сумму 740,5 млрд долларов, включающий расширенные санкции против российского газового трубопровода «Северный поток — 2».

Согласно документу, ограничительные меры предлагают распространить на компании и физлица, которые имеют существенное отношение к продаже, аренде и предоставлению судов для укладки труб, предназначенных для строительства газопроводов, а также предоставляют соответствующие страховые услуги.

Между тем, президент США Дональд Трамп угрожает вето принятому конгрессменами военному бюджету.