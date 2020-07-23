Москва, , 15:50 — REGNUM Обвинения госдепа США в адрес Москвы в ухудшении в российско-американских отношениях полностью несостоятельны. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 июля, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«Как бы то ни было, мы заинтересованы в нормальном и конструктивном диалоге с американской стороной на взаимоуважительной и паритетной основе. Две крупнейших ядерных державы на планете просто не могут иметь столь низкий уровень взаимоотношений. Но, к большому сожалению, в Вашингтоне по-прежнему ослеплены амбициями гегемона и предпочитают слышать только себя», — заявил Слуцкий.

При этом он отметил, что именно по инициативе американской стороны заморожены контакты, в частности, на межпарламентском уровне.

«Идет постоянный поток фейковой информации, искажение фактов о роли России в мировых делах, нескончаемая демонизация нашей страны в информационном пространстве. Русофобия стала беспроигрышной картой во внутриполитической борьбе в самих Соединенных Штатах. И после этого говорить, что, мол, Москва сделала практически не возможным обеспечение прогресса в отношениях с Вашингтонов — просто назвать белое черным», — подчеркнул парламентарий.

Прогресс в отношениях Вашингтона и Москвы практически невозможен из-за российской внешней политики, заявил на слушаниях в сенате заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн.