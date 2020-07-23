Оренбург, , 15:48 — REGNUM В связи с досрочным сложением полномочий депутата Госдумы Игорем Сухаревым в Государственной думе освободился мандат. Однако он никому не достанется. Довыборов не предвидится. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил председатель Избирательной комиссии Оренбургской области Александр Нальвадов.

По его словам, следующие выборы в Госдуму состояться в 2021 году. Они пройдут планово в единый день голосования.

Напомним, 22 июля Игорь Сухраев сложил депутатские полномочия и вернулся из Москвы в Оренбуржье. С 24 июля он будет исполнять обязанности вице-губернатора — заместителя председателя правительства по внутренней политике — министра региональной и информационной политики Оренбургской области.

Стоит отметить, 18 сентября 2016 года Игорь Сухарев («Единая Россия») избран депутатом Госдумы по округу№ 143 (Бугурусланскому). Он победил девять своих оппонетов. За Сухарева проголосовали 100 425 избирателей. На втором месте оказался Сергей Катасонов (ЛДПР), за которого голоса отдали 57 705 человек.

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