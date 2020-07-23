Киев, , 15:35 — REGNUM Правоохранительные органы должны усилить в Киеве меры безопасности, заявил 23 июля мэр украинской столицы Виталий Кличко на заседании Киевского городского совета. Об этом сообщает пресс-служба киевской мэрии.

Он отметил, что в последние дни в Киеве и за его пределами происходят поджоги, попытки дестабилизации и паники. Ежедневно поступают сообщения о минированиях, не все из них оказываются ложными.

«И я обращаюсь к правоохранительным органам, в частности, в СБУ и полиции, усилить меры безопасности в столице. Чтобы киевляне чувствовали себя защищенными», — подчеркнул Кличко.

Он добавил, что говорит о патрулировании города, выявлении угроз, задержании злоумышленников.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июля в Киеве возле одной из станций метро было обезврежено взрывное устройство. На следующий день в Луцке мужчина взял в заложники пассажиров автобуса, позднее он сдался правоохранителям.

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