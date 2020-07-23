Брюссель, , 15:35 — REGNUM Возможность заключения торгового соглашения между Великобританией и Европейским союзом маловероятна. Практически на нет её сводит нынешняя позиция Лондона в переговорах о будущем партнерстве. Такое заявление сегодня, 23 июля, сделал главный переговорщик ЕС по вопросам Brexit Мишель Барнье.

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«Есть объективный риск отсутствия договорённости, — приводит РИА Новости слова Барнье. — Моя цель — это соглашение, но на данный момент мы ее не достигли».

Добавим, что ранее высокопоставленный источник газеты The Daily Telegraph также назвал маловероятной перспективу заключения соглашения о свободной торговле между ЕС и Великобританией после Brexit. По его словам, британское правительство давно дало понять, что готово к отсутствию сделки.

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Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля 2020 года Великобритания официально вышла из состава Европейского союза, став первой страной, покинувшей ЕС. Ранее представитель британского премьер-министра Бориса Джонсона заявил, что власти Соединённого Королевства не пойдут на увеличение сроков переходного периода, даже если это будет рекомендовать руководство Европейского союза.

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