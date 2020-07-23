Стокгольм, , 16:29 — REGNUM Власти Турции намерены добиться от Швеции возвращения четырех пар бронзовых топоров, которые, как утверждают в Анкаре, были найдены и на территории современной Турции. В настоящее время спорное дело рассматривается Государственным историческим музеем в Стокгольме. Об этом 23 июля сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

Артефакты, потребованные назад властями Турции, происходят со времен Хеттского царства, что дает основания Анкаре требовать возврата предметов культуры. Как утверждается, они были проданы в Швецию в 1910 году, однако в то время продажа объектов культурного наследия за границу была запрещена действующим турецким законодательством.

«Мы считаем, что продажа этих предметов культуры была незаконной. Но это не обвинение в адрес шведских властей, а скорее в отношении торговца антиквариатом, который и продал данные предметы», — заявил Хусейн Озен, второй секретарь в посольстве Турции в Стокгольме.