Москва, , 15:31 — REGNUM Министры иностранных дел стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) планируют встретиться в Москве в начале сентября, заявил посол Индии в РФ Венкатеш Варма.

«Министры иностранных дел стран БРИКС встретятся в начале сентября в Москве, что даст министрам возможность проанализировать все события», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, саммит БРИКС было запланировано провести 21 — 23 июля 2020 г. в Санкт-Петербурге. Из-за пандемии коронавирусной инфекцтт сроки встречи пяти стран (в том числе и Бразилии) решено сдвинуть.

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