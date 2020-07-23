Оренбург, , 15:25 — REGNUM В Оренбургской области освобожденный от должности вице-губернатора Олег Димов сосредоточится на партийной работе. Кроме того, он будет советником губернатора на общественных началах, прокомментировало отставку Димова региональное отделение «Единой России».

«Олег Дмитриевич Димов попросил Дениса Владимировича Паслера удовлетворить его просьбу о сложении полномочий вице-губернатора. Это решение связано со сложным и ответственным избирательным циклом 2020−2021 годов. Олег Дмитриевич сосредоточится на партийной работе в должности секретаря регионального отделения партии», — сказали в политобъединении.

Напомним, Олег Димов подал в отставку по собственному желанию. Он освобождён от должности вице-губернатора — заместителя председателя правительства по внутренней политике — министра региональной и информационной политики с 23 июля. С 24 июля пост займет Игорь Сухарев, оперативно сложивший полномочия депутат Госдумы.

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