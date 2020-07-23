Сеул, , 15:20 — REGNUM Южная Корея и Китай договорились расширить взаимный дружеский обмен в условиях пандемии коронавируса. Об этом 23 июля сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, представитель МИД Южной Кореи провел видеоконференцию с главой консульского департамента МИД Китая Цуй Айминем, с которым обсудил пути активизации человеческого обмена.

Известно, что представители двух стран также сошлись во мнении относительно расширения сотрудничества между консульствами для обеспечения безопасности и защите интересов сограждан.